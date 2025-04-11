Tiflis'te Gürcistan-Türkiye Ticaret İlişkileri Semineri Düzenlendi

Tiflis'te Gürcistan-Türkiye Ticaret İlişkileri Semineri

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, "Gürcistan-Türkiye Ticaret İlişkileri" konulu önemli bir seminer gerçekleştirildi. Bu seminer, Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) tarafından düzenlendi.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Seminerde GÜRTİAD Başkanı Oktay Öztürk, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper, Ticaret Müşaviri Yağmur Demirel, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Dış Ticaret Politikası Departmanı Müdürü Mariam Gabunia, Gürcistan İşverenler Sendikası Başkanı Elguca Meladze gibi önemli isimler yer aldı.

Seminerin başlangıcında konuşan GÜRTİAD Başkanı Öztürk, davetlilere teşekkür ederek, "Bugün, dünyanın ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye ve Gürcistan'ın dostane ve güzel bir ticaret ortamı içinde olmaları büyük önem taşımaktadır." dedi.

İlişkiler ve Hedefler

Büyükelçilik Müsteşarı Öskiper, Gürcistan'ın Türkiye için önemli bir komşu ve stratejik bir ülke olduğunu vurguladı. "Gururla söyleyebilirim ki Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyede" diyerek, iş insanlarının bu çabalar içindeki önemine dikkat çekti.

Öskiper, Türkiye'nin son 16 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti ve "2024'te ticaret hacmimiz 3 milyar doları geçti; hedefimiz 5 milyar doları yakalamak" şeklinde konuştu.

Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Demirel ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve bu yöndeki politikalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, "Gürcistan-Türkiye Ticaret İlişkileri" konulu seminer gerçekleştirildi. Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) tarafından bir otelde düzenlenen programa, Dernek Başkanı Oktay Öztürk, dernek üyeleri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper, Ticaret Müşaviri Yağmur Demirel, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Dış Ticaret Politikası Departmanı Müdürü Mariam Gabunia, Gürcistan İşverenler Sendikası Başkanı Elguca Meladze ile iş insanları katıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, "Gürcistan-Türkiye Ticaret İlişkileri" konulu seminer gerçekleştirildi. Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) tarafından bir otelde düzenlenen programa, Dernek Başkanı Oktay Öztürk, dernek üyeleri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper, Ticaret Müşaviri Yağmur Demirel, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Dış Ticaret Politikası Departmanı Müdürü Mariam Gabunia, Gürcistan İşverenler Sendikası Başkanı Elguca Meladze ile iş insanları katıldı.