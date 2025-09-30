TİHEK Başkanı Altun, Abdullayev ile Bakü'de Görüştü

Yargı ve hukuk alanında işbirliği vurgulandı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, çeşitli temaslar için bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev ile bir araya geldi.

Abdullayev, iki kardeş ülke arasındaki sarsılmaz ilişkilerin Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülen başarılı politikalar sayesinde sürekli geliştiğini belirtti.

Abdullayev, Azerbaycan ile Türkiye'nin büyük jeopolitik ve ekonomik potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, iki devletin stratejik işbirliğinin bölgedeki barış ve güvenliğin teminatı olduğunu; aynı zamanda yargı ve hukuk alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Abdullayev ayrıca tarihin kritik anlarında Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatarak, 2. Karabağ Savaşı ve Azerbaycan'ın anayasal düzenini yeniden tesis etmek amacıyla uygulanan yerel antiterör tedbirleri sırasında sağlanan desteğin halk tarafından daima yüksek takdirle karşılandığını ifade etti.

TİHEK Başkanı Altun ise iki ülke arasında tüm alanlarda olduğu gibi yargı ve hukuk alanında da yakın işbirliğinin karşılıklı anlayış ve destek temelinde başarıyla ilerleyeceğini söyledi.

Altun, dünyada çifte standartların varlığına işaret ederek, hukukun üstünlüğü yerine bazen üstünlerin hukukunun işlediği bir düzenin görüldüğünü belirtti ve bu adaletsiz düzene karşı ortak mücadelenin önemini vurguladı. Altun, Türkiye ile Azerbaycan dayanışmasının bu mücadelede belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasında yargı işbirliğinin güçlendirilmesi, hukuki dayanışmanın artırılması ve bölgesel güvenliğin sağlamlaştırılması konularında mutabakata varıldığı bildirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun (sağda), Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev ile bir araya geldi.