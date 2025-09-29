TİHEK Başkanı Altun, Bakü'de Ombudsman Aliyeva ile İnsan Hakları Görüştü

İki ülke kurumları tecrübe paylaşımı ve ortak mücadeleyi ele aldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile Bakü'de bir araya geldi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Altun'un görüşmesine, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de katıldı.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan insan hakları kurumlarının işbirliği ile tecrübe paylaşımının önemi üzerinde duruldu. Altun, uluslararası platformlarda insan hakları ihlallerinin giderilmesi için yoğun çaba gerektiğini belirterek, bu alanda ortak hareket etmenin şart olduğunu vurguladı.

"Dünyada insan hakları ihlalleri giderek artıyor. Küresel adaletsiz düzen, insan hakları ihlallerini sistematik hale getiriyor. Uluslararası alanda kötülük sıradanlaşıyor. Adalete ve hakikate karşı yürütülen bir savaş var. İnsan hakları alanında çalışan bizler, her şeyden önce bu adalet ve hakikat mücadelesinin esas aktörleriyiz. Burada birlikte yol almak mecburiyetindeyiz."

Altun, ayrıca Türk medeniyetinin insana dayalı felsefesine işaret ederek Batı dünyasında insan hakları konusunda "çok açık ve net çifte standart" olduğunu ifade etti. Altun, zulme karşı mücadelenin hiçbir ideoloji, etnik köken veya dini aidiyet gözetmeksizin sürdürülmesi gerektiğini belirtti ve TİHEK'in tecrübelerini Azerbaycan ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva de insan hak ve hürriyetlerinin korunmasının Türk kültürünün bir parçası olduğunu söyleyerek kurumunun faaliyetlerinden ve Azerbaycan'ın uluslararası alanda karşılaştığı haksızlıklardan bahsetti. Aliyeva, "Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Uluslararası toplum hala bazı konulara göz yumuyor. Ermenistan, hala doğru mayın haritalarını vermiyor."

Aliyeva, ayrıca 2. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve TİHEK'in Azerbaycan'a verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

Altun, ziyaret programı kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanını ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti. Ziyaretlerde Ombudsman Aliyeva ve Büyükelçi Birol Akgün Altun'a eşlik etti.

