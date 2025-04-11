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TİHEK Başkanı Kılıç: İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Belgeledik

TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen bir rapor hazırladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:56
TİHEK Başkanı Kılıç: İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Belgeledik

TİHEK Başkanı Kılıç, Gazze'deki Soykırımı Belgeliyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, hazırladıkları raporda, Filistinli sivillerin tanıklıklarının yanı sıra insan hakları ihlalleri ve soykırım eylemlerini belgelediklerini belirtti.

Uluslararası Rapor ve UCM'ye Başvuru

Kılıç, çalışmalarının sonucunda oluşturdukları bu uluslararası raporu Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) delil olarak sunduklarını ifade etti. "Filistin'de sivil halkın, mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu konuda olumlu bir rolü ve duruşu var," diyen Kılıç, Türkiye'nin Filistin'deki durumla ilgili hassasiyetinin altını çizdi.

Raporda yer alan tanık ifadeleri, dünya genelindeki insan hakları savunucuları tarafından dikkatle incelenecek ve meseleyi uluslararası platformda gündeme taşımakta önemli bir rol oynayacaktır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Anadolu...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Anadolu...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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