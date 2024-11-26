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TİHEK, Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu'nu Yayınladı

TİHEK, Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve Gazze'deki soykırımı ele alan detaylı bir rapor hazırladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:51
TİHEK, Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu'nu Yayınladı

TİHEK'in Çarpıcı Raporu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu"nu kamuoyuna sundu. Rapor, akademik bir heyet tarafından hazırlanarak, Filistin'deki hak ihlalleri ve işgal devleti İsrail'in gerekli yaptırımlarla yüzleşmesi hedefleniyor.

Raporun İçeriği

Raporun ilk bölümünde, TBMM ve Anadolu Ajansı'ndan elde edilen arşiv belgeleri, fotoğraf ve infografikler ile İsrail'in devletleşme süreci irdeleniyor. "Siyonist proje"nin tarihi ve dini temelleri üzerinde durularak, İsrail'in bugüne kadar sürdürdüğü saldırganlığın kökenleri değerlendiriliyor.

İkinci bölümde, İsrail'in 7 Ekim tarihten önce Gazze ve Filistin topraklarında gerçekleştirdiği hukuksuzluklar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Bu bölümde, uluslararası ve insancıl hukuk açısından saldırıların delilleri sunuluyor.

İsrail'in Gazze'deki Soykırımı

Raporun üçüncü bölümü, İsrail'in Gazze'deki soykırımıyla ilgili tümlükleri kapsamlı bir biçimde tahlil ediyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde ele alınıyor. Siyonist yönetimin Gazze'deki soykırımı, hiçbir kuşku bırakmayacak şekilde belgelenmiş durumda.

Yeni Bir Yaklaşım Gerekiyor

Raporda son bölümde, Gazze'deki soykırım sonrası siyonist yönetime karşı yeni bir dil oluşturmanın yolları inceleniyor. Uluslararası topluma, İsrail ile müzakerelerin etkisizliğinin altı çizilerek, çok boyutlu ve araçlı bir mücadelenin gerekliliği vurgulanıyor. Rapor, somut önerilerle, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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