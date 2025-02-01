TİKA, Arnavutluk'ta Eğitim Desteklerini Genişletiyor

TİKA'nın Arnavutluk'taki Eğitime Katkısı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un güneyindeki Konispol şehrinde bulunan Bido Sejko Bölge Lisesi için önemli bir projeyi hayata geçirdi. TİKA, okula Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı ile Yabancı Dil Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirerek eğitim altyapısını güçlendirdi.

Tören ve Katılımcılar

Kurulum törenine Türkiye Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Konispol Belediye Başkanı Ergest Dule, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Atay'ın Mesajı

Büyükelçi Atay, törende yaptığı konuşmada, bu projeye işbirliği imkanı sağlayan Belediye Başkanı Dule ve okul yöneticilerine teşekkür etti. Atay, Türk halkının Arnavut halkına armağanı olan bu laboratuvarların, öğrencilerin eğitim hayatına yaptığı katkıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı ve Okul Yönetiminin Teşekkürü

Belediye Başkanı Dule, TİKA'nın okula yaptığı katkılardan ötürü teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Alsar Vakfı Başkanı Gurra, Arnavut toplumu olarak Türkiye ve TİKA'nın verdikleri destek için minnettar olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin Gösterileri

Törende, öğrenciler Türkçe ve Arnavutça şiirler okudu, geleneksel şarkılar söyledi ve dans gösterileri gerçekleştirdi.

Laboratuvarların Fiziki Altyapısı

TİKA'nın proje kapsamında kurduğu laboratuvarlarla birlikte, okulda Türkçe kursu verilen Yabancı Dil Sınıfı'nın da kurulumu sağlandı. Bido Sejko Bölge Lisesi, 1971 yılından beri eğitim vermekte olup, şu anda toplam 303 öğrenciye hizmet vermektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un güneyindeki Konispol şehrinde bulunan "Bido Sejko" Bölge Lisesine Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı ile Yabancı Dil Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un güneyindeki Konispol şehrinde bulunan "Bido Sejko" Bölge Lisesine Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı ile Yabancı Dil Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirdi.