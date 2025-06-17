TİKA, Azerbaycan'da Çay ve Narenciye Seraları Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesinde çay ve narenciye fidelerinin yetiştirileceği iki modern sera kurdu.

Bu önemli projeye, TİKA ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı Meyvecilik ve Çaycılık Bilimsel Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirildi. Enstitünün Lenkeran Çay Şubesi arazisinde açılan seraların her biri 250 metrekare alana sahip.

Açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan Tarım Bakanlığı Bitkicilik Daire Başkanı Seymur Sefirli, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Enstitü Müdürü İlham Garagurbanlı ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri katıldı.

Kurulan seralarda yıllık olarak yaklaşık 20 bin narenciye (limon, portakal, mandalina) ve 100 bin çay fidesi yetiştirilmesi planlanıyor. Yetiştirilen fidelerin, bölgedeki çiftçilere uygun şartlarla temin edilmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, projenin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu proje sadece bir kalkınma işbirliği değil, aynı zamanda iki kadim dost ve kardeş ülkenin toprağa, emeğe ve geleceğe olan ortak inancının da bir göstergesidir." dedi.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Bitkicilik Daire Başkanı Sefirli ise projenin tarımsal üretimi artıracağına dikkat çekerek, "Seralarda üretilecek fideler çiftçilere uygun koşullarda sunulacak ve bu sayede bölgedeki üretim kapasitesi yükselecek." şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesinde çay ve narenciye fidelerinin yetiştirileceği 2 sera kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesinde çay ve narenciye fidelerinin yetiştirileceği 2 sera kurdu.