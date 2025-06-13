TİKA, Azerbaycan'ın Samuh ve Daşkesen Bölgelerinde Önemli Projeler Gerçekleştirdi

TİKA, Azerbaycan'da Önemli Projelerle Halkın Yanında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Samuh ve Daşkesen bölgelerinde çeşitli projeleri hayata geçirerek bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında Samuh ve Daşkesen’deki projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Samuh Bölgesinde Çocuklar İçin Park

Samuh bölgesinde, Karabağ Savaşı şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı Seyidler yerleşiminde bulunan kreşin bahçesinde bir çocuk parkı kuruldu. Yorulmaz, parkı ziyaretinde kreş yöneticileri, çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, projenin önemini vurguladı. Aileler, bu anlamlı projeden dolayı TİKA ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Yorulmaz, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "TİKA'nın her zaman Azerbaycanlı şehit yakınları ve gazilerinin yanında olduğunu vurguladı. "Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az olur. Ancak bugün bu parkta oynayan çocukların neşesi, gözlerindeki sevinç de bize güzel bir proje gerçekleştirdiğimizi anlatıyor.” diyerek duygularını ifade etti.

Parka yerleştirilen alanlarda çocuklar için animasyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve sosis balon şovları düzenlendi.

Daşkesen'de Aydınlatma Projesi

Samuh ziyaretinin ardından TİKA heyeti, Daşkesen bölgesine geçerek, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov ile bir görüşme gerçekleştirdi. TİKA, Daşkesen şehir merkezine yerleştirdiği LED lambalı 60 aydınlatma direği ile bölgenin aydınlatma altyapısına önemli katkılarda bulundu.

Yorulmaz, bu proje hakkında şunları ifade etti: "Daşkesen sakinlerinin geceleri daha güvenli şekilde sokaklarını kullandıklarını belirtmeleri bizleri son derece mutlu etti. TİKA olarak insanların hayatlarına doğrudan dokunan projeler gerçekleştiriyoruz.”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Samuh ve Daşkesen bölgelerinde projeler hayata geçirdi. Samuh bölgesinde, Karabağ Savaşı şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı Seyidler yerleşim yerindeki kreşin bahçesine bir çocuk parkı kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Samuh ve Daşkesen bölgelerinde projeler hayata geçirdi. Samuh bölgesinde, Karabağ Savaşı şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı Seyidler yerleşim yerindeki kreşin bahçesine bir çocuk parkı kuruldu.