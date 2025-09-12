TİKA Başkanı Eren, Somali Bakan Abdülkadir Muhammed Nur'u Ankara'da Ağırladı

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur'u Ankara'da ağırladı; Türkiye Bursları ve iş birliği fırsatları konuşuldu.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:30
TİKA Başkanı Abdullah Eren, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur'u Ankara'da ağırladı.

Eren, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de eğitim gören Somalili Bakan Nur'u ağırladığını belirterek, "Bugün Türkiye Bursları marifetiyle ülkemizde eğitim görüp ülkelerine dönerek ülkelerine değer katan ve başarı hikayeleri yazan Türkiye Mezunları'nı görmek, Türkiye'nin eğitim alanındaki başarısının vesikasıdır." ifadesini kullandı.

Görüşmede ele alınan konular

Taraflar, Türkiye ile Somali arasındaki kardeşliği daha da pekiştirecek ve dostluğumuzu geleceğe taşıyacak çok yönlü ortaklık fırsatları üzerinde durdu.

Eren, nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Abdülkadir Muhammed Nur'a teşekkür etti.

