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TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor

TİKA, Bosna Hersek'teki tarihi eserlerin restorasyonu için Saraybosna Üniversitesi'ne ekipman desteği sağladı ve sergi açtı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 22:21
TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor

TİKA'dan Tarihi Eserlere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Saraybosna Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölümü'ne Bosna Hersek'teki tarihi belgeler, heykeller, resimler ve tablolar gibi eserlerin restorasyonu için gerekli ekipman desteği sağladı. Bu projeyle koruma altına alınan eserlerin sergilendiği bir sergi başkent Saraybosna'da açıldı.

Açılış Törenine Katılım

Açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, sanatçılar, yerel yetkililer ve davetliler katıldı. Sergide, Bosna Hersek'in önde gelen ressamları İsmet Mujezinovic ve Petar Sain'e ait tabloların yanı sıra 1532 tarihli Gazi Hüsrev Bey Emirnamesi, 1820 tarihli Saraybosna Esnafı Pirnamesi, 1902 tarihli Sultan 2. Abdülhamid'in berat belgesi gibi önemli belgeler yer aldı.

Büyükelçi Akseki'nin Açıklamaları

Büyükelçi Akseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in köklü geçmişinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Saraybosna Üniversitesinin restorasyon alanındaki önemli çalışmalarının altını çizen Akseki, "TİKA 2022 yılından bu yana Güzel Sanatlar Akademisine destek sağlamaktadır. TİKA'nın sağladığı desteklerle restore edilen eserler arasında çok önemli Osmanlı evrakları da bulunmaktadır. Bosna Hersek ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz," dedi.

Akademisyenlerden Teşekkür

Projenin yürütücüsü Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, TİKA'ya verdikleri destek için teşekkür etti. Sanatın somut eserlerle sınırlı olmadığını belirten Hadzimejlic, "10 ay boyunca 11 eser üzerinde restorasyon çalışması yaptık," dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Saraybosna Üniversitesi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Saraybosna Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölümüne, Bosna Hersek'teki tarihi belge, heykel, resim, tablo gibi eserlerin restorasyonunun yapılması için ekipman desteği sağlandı. Proje kapsamında restorasyonu yapılan eserlerden oluşan sergi, başkent Saraybosna'da açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Saraybosna Üniversitesi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Saraybosna Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölümüne, Bosna Hersek'teki tarihi belge, heykel, resim, tablo gibi eserlerin restorasyonunun yapılması için ekipman desteği sağlandı. Proje kapsamında restorasyonu yapılan eserlerden oluşan sergi, başkent Saraybosna'da açıldı.

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