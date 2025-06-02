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TİKA, Bosna Hersek'in Tarımsal Üretimine Destek Oluyor

TİKA, Bosna Hersek'teki Agrofood Kooperatifi'ne ekipman desteği sağlayarak tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 20:06
TİKA, Bosna Hersek'in Tarımsal Üretimine Destek Oluyor

TİKA'dan Tarımsal Üretime Modern Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bratunac şehrinde bulunan Agrofood Genel Tarım Kooperatifi'nin seralarına önemli bir ekipman desteği sağladı. Bu destek, tarımsal üretimin artışını hedefliyor.

Akıllı Sistemler ile Üretim Kapasitesi Artacak

TİKA, Bosna Hersek'teki tek organik fide üreticisi olan Agrofood Genel Tarım Kooperatifi'nin fide üretiminde kullandığı 500 metrekarelik seraya akıllı ısıtma ve yağmurlama sistemi kurdu. Modern tarım ekipmanları sayesinde seranın üretim kapasitesinin yıllık 300 bin fideden 500 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Tarih ve Sosyal Önemi

Kooperatif, Bosna Hersek'teki 1992-1995 savaşından sonra yurtlarına dönen Boşnaklar için geliştirilen projeler çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Yıllık ortalama 40 ton sebze üretimi gerçekleştiren bu kooperatif, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, ürettiği fidelerin ve taze meyve-sebzelerin yaklaşık yüzde 10'unu ihtiyaç sahiplerine ve kısıtlı imkanlara sahip çiftçilere bağışlıyor.

Törene Katılan Yetkililer

Seradaki teslim törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, eski Sırp Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Bratunac Belediyesi Meclis Başkanı İzudin Alic ve kooperatif başkanı Senad Omerovic katıldı.

İstihdam ve Genç Çiftçiliği Teşvik

Törende konuşan Büyükelçi Akseki, TİKA'nın destekleriyle modern bir üretim altyapısına kavuşan seranın, yerel vatandaşlara istihdam sağladığını ve genç çiftçiliği teşvik ettiğini belirtti. Akseki, Türkiye'nin Bosna Hersek'in her bölgesinde toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacak projeleri sürdüreceğini ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bratunac şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bratunac şehrinde faaliyet gösteren Agrofood Genel Tarım Kooperatifinin seralarına tarımsal üretimin artması amacıyla ekipman desteğinde bulundu. Teslimat törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sol 2) de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bratunac şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bratunac şehrinde faaliyet gösteren Agrofood Genel Tarım Kooperatifinin seralarına tarımsal üretimin artması amacıyla ekipman desteğinde bulundu. Teslimat törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sol 2) de katıldı.

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