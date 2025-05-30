DOLAR
39,22 -0,35%
EURO
44,61 -0,11%
ALTIN
4.149,15 0,48%
BITCOIN
4.089.088,74 1,76%

TİKA, Bosna Hersek'te Makarnacılık ve Meyve-Sebze İşleme Tesisi Kurdu

TİKA, Bosna Hersek'te makarna ve meyve-sebze işleme tesisleri açarak kadınların istihdamına katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:05
TİKA, Bosna Hersek'te Makarnacılık ve Meyve-Sebze İşleme Tesisi Kurdu

TİKA'dan Bosna Hersek'te Yeni Tesisler

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic ve Visoko kentlerinde önemli projelere imza attı. Zavidovic'te kurulan makarna üretim tesisi, yılda 10 ton makarna üretme kapasitesine sahip.

Bu tesisin açılışı, ihtiyaç sahiplerine umut olacak şekilde 10 kadının istihdam edilmesiyle birlikte hayata geçirildi.

Meyve ve Sebze İşleme Tesisi

Benzer bir proje de Visoko'da gerçekleştirildi. Burada, Donje Mostre Kadın Derneği için kurulan meyve-sebze işleme tesisi sayesinde, yaklaşık 40 kadın üreticinin faydalanması bekleniyor. Bu tesis, kadınların meyve suyu, ayvar ve reçel gibi ürünler üretmesine olanak tanıyacak.

Açılış Törenine Katılım

Projelerin açılış törenlerinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Zavidovic Belediye Başkanı Erna Merdic Smailhodzic, Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic, Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık yer aldı.

Büyükelçi Akseki'nin Değerlendirmeleri

Visoko'daki törende açıklamalarda bulunan Büyükelçi Akseki, meyve-sebze işleme tesisinin kadınların ekonomiye katkı sağlamasına önayak olacağını belirtti. Akseki, şu ifadeleri kullandı: "TİKA, sadece Saraybosna çevresinde değil, Bosna Hersek'in dört bir yanında faydalı projeler yürütüyor. Bugün burada gördüğümüz memnuniyet, bu projelerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersekli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek.”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde makarna üretim tesisi, Visoko kentinde de meyve, sebze işleme tesisi kurdu. Açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (ortada) de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde makarna üretim tesisi, Visoko kentinde de meyve, sebze işleme tesisi kurdu. Açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (ortada) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Jandarma, Ruhsatsız 10 Tabanca Ele Geçirdi
2
Varank'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: ‘Projeleri Hayata Geçiremiyorlar’
3
Samsun Üniversitesi'nde Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulunda Gençliğe Seslendi
5
TİKA, Bosna Hersek'te Makarnacılık ve Meyve-Sebze İşleme Tesisi Kurdu
6
Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Mirziyoyev, Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu Yaptı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu