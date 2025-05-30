TİKA, Bosna Hersek'te Makarnacılık ve Meyve-Sebze İşleme Tesisi Kurdu

TİKA'dan Bosna Hersek'te Yeni Tesisler

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic ve Visoko kentlerinde önemli projelere imza attı. Zavidovic'te kurulan makarna üretim tesisi, yılda 10 ton makarna üretme kapasitesine sahip.

Bu tesisin açılışı, ihtiyaç sahiplerine umut olacak şekilde 10 kadının istihdam edilmesiyle birlikte hayata geçirildi.

Meyve ve Sebze İşleme Tesisi

Benzer bir proje de Visoko'da gerçekleştirildi. Burada, Donje Mostre Kadın Derneği için kurulan meyve-sebze işleme tesisi sayesinde, yaklaşık 40 kadın üreticinin faydalanması bekleniyor. Bu tesis, kadınların meyve suyu, ayvar ve reçel gibi ürünler üretmesine olanak tanıyacak.

Açılış Törenine Katılım

Projelerin açılış törenlerinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Zavidovic Belediye Başkanı Erna Merdic Smailhodzic, Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic, Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık yer aldı.

Büyükelçi Akseki'nin Değerlendirmeleri

Visoko'daki törende açıklamalarda bulunan Büyükelçi Akseki, meyve-sebze işleme tesisinin kadınların ekonomiye katkı sağlamasına önayak olacağını belirtti. Akseki, şu ifadeleri kullandı: "TİKA, sadece Saraybosna çevresinde değil, Bosna Hersek'in dört bir yanında faydalı projeler yürütüyor. Bugün burada gördüğümüz memnuniyet, bu projelerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersekli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek.”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde makarna üretim tesisi, Visoko kentinde de meyve, sebze işleme tesisi kurdu. Açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (ortada) de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde makarna üretim tesisi, Visoko kentinde de meyve, sebze işleme tesisi kurdu. Açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (ortada) de katıldı.