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TİKA, Bosna Hersek'teki Kadın Çiftçilere Tarımsal Destek Sağladı

TİKA, Bosna Hersek'in Vares şehrindeki kadın çiftçilere tarımsal ekipman desteği sağlayarak üretim kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:54
TİKA, Bosna Hersek'teki Kadın Çiftçilere Tarımsal Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Vares şehrindeki kadın derneklerine önemli bir tarımsal destek sağladı. Bu kapsamda, kadın çiftçilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek amacıyla 30 kişiye motorlu kültivatör ve çapa makineleri temin edildi.

TİKA tarafından sağlanan tarım aletleri ile birlikte, kadın çiftçilerin üretim kapasitelerinin artırılması ve aile ekonomilerine sürdürülebilir bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. Vares Belediyesi de bu projeye destek vermekte, kadın çiftçilere tohum, fidan ve üretilen ürünlerin pazara ulaştırılması konularında yardımcı olmaktadır.

Tarım aletlerinin teslim töreninde açıklamalarda bulunan Vares Belediye Başkanı Zdravko Marosevic, TİKA'nın sağladığı bu destek sayesinde kadınların ekonomik olarak güçlendiğini ve yerel üretim çeşitliliğinin arttığını vurgulayarak, bu durumun şehre önemli bir katma değer sağladığını ifade etti.

Bu proje, Boşnak, Hırvat ve Sırp nüfusunun bir arada yaşadığı Vares şehrinde farklı inançların bir arada yaşama kültürüne de katkı sağlamaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Vares şehrindeki kadın...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Vares şehrindeki kadın derneklerine tarımsal ekipman desteği sağladı. Kadın çiftçilerin tarımsal üretimlerini desteklemek amacıyla yapılan proje kapsamında, 30 kişiye motorlu kültivatör ve çapa makineleri temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Vares şehrindeki kadın...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Vares şehrindeki kadın derneklerine tarımsal ekipman desteği sağladı. Kadın çiftçilerin tarımsal üretimlerini desteklemek amacıyla yapılan proje kapsamında, 30 kişiye motorlu kültivatör ve çapa makineleri temin edildi.

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