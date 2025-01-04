TİKA'dan Afganistan'daki Okullara Malzeme Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde bulunan iki okula önemli malzeme desteğinde bulundu. TİKA'nın Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, ajansın Afganistan'daki kalkınma projelerine yönelik desteğinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde yer alan Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu'na masa, sandalye, yazı tahtası, koltuk takımı, dolap, kitaplık, yangın söndürme tüpü ve temizlik seti gibi birçok malzeme desteği sağlandığı kaydedildi.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofis Koordinatörü Mikail Taşdemir, bu okulların 2007 yılında TİKA tarafından inşa edildiğini belirterek, malzeme yardımı sayesinde eğitim alan yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim kalitesinin artırıldığını ifade etti.

Taşdemir, TİKA'nın başta eğitim olmak üzere farklı alanlardaki projelere desteğinin devam edeceğini duyurdu. Aynı etkinlikte Kunduz Vilayeti Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kari Salih Muhammed Nikmel de Türkiye ve TİKA’ya teşekkür ederek, bu tür projelerin genç nesillerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde bulunan Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu için masa, sandalye, yazı tahtası, koltuk takımı, dolap, kitaplık, yangın söndürme tüpü ve temizlik seti gibi çok sayıda malzeme desteğinde bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde bulunan Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu için masa, sandalye, yazı tahtası, koltuk takımı, dolap, kitaplık, yangın söndürme tüpü ve temizlik seti gibi çok sayıda malzeme desteğinde bulunuldu.