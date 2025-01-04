DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.463.612,84 0,42%

TİKA'dan Afganistan'daki Okullara Malzeme Desteği

TİKA, Afganistan'daki iki okula malzeme desteği sağlayarak eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:07
TİKA'dan Afganistan'daki Okullara Malzeme Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde bulunan iki okula önemli malzeme desteğinde bulundu. TİKA'nın Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, ajansın Afganistan'daki kalkınma projelerine yönelik desteğinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde yer alan Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu'na masa, sandalye, yazı tahtası, koltuk takımı, dolap, kitaplık, yangın söndürme tüpü ve temizlik seti gibi birçok malzeme desteği sağlandığı kaydedildi.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofis Koordinatörü Mikail Taşdemir, bu okulların 2007 yılında TİKA tarafından inşa edildiğini belirterek, malzeme yardımı sayesinde eğitim alan yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim kalitesinin artırıldığını ifade etti.

Taşdemir, TİKA'nın başta eğitim olmak üzere farklı alanlardaki projelere desteğinin devam edeceğini duyurdu. Aynı etkinlikte Kunduz Vilayeti Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kari Salih Muhammed Nikmel de Türkiye ve TİKA’ya teşekkür ederek, bu tür projelerin genç nesillerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde bulunan Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu için masa, sandalye, yazı tahtası, koltuk takımı, dolap, kitaplık, yangın söndürme tüpü ve temizlik seti gibi çok sayıda malzeme desteğinde bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde bulunan Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu için masa, sandalye, yazı tahtası, koltuk takımı, dolap, kitaplık, yangın söndürme tüpü ve temizlik seti gibi çok sayıda malzeme desteğinde bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Las Vegas Otelinde Araç Patlatan Sürücünün Notları Ortaya Çıktı
2
Bakan Tekin, Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'yi Eleştirdi
3
Balıkesir'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden İki Kişi Defnedildi
4
Erdoğan'dan AK Parti Samsun Kongresi'nde Güçlü Mesajlar
5
Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Hedefi 3 Milyon
6
Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin'e Destek Yürüyüşü
7
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon ile Sahne Alıyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı