TİKA'dan Azerbaycanlı Doktorlara 'Göz Travmaları Yönetimi' Eğitimi

TİKA, Azerbaycanlı Doktorlar için Eğitim Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliğinde önemli bir eğitim programı gerçekleştirdi. Bakü, Şamahı ve Gence şehirlerinde görev yapan doktorlar için düzenlenen "Göz Travmalarının Yönetimi" eğitim programı, sağlık alanında önemli bir katkı sağladı.

Eğitim Programının Açılış Töreni

Eğitim programının açılış töreni, Bakü Neftçiler Hastanesi'nde yapıldı. Törende TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB Başkan Yardımcısı Araz Nesirov ve hastane yöneticileri ile doktorlar yer aldı. Nesirov, konuşmasında Türkiye'nin Azerbaycan'da yüzlerce doktor yetiştirdiğini vurgulayarak, "Doktorlar, insanları iyileştirenlerdir" dedi.

TİKA'nın Sağlık Projeleri

Özçelik, TİKA'nın Azerbaycan'da faaliyete başladığı günden bu yana gerçekleştirdiği 1500'den fazla projenin %20'sinin sağlık projeleri oluşturduğunu belirtti.

Teorik ve Uygulamalı Eğitim

Eğitimciler arasında yer alan Prof. Dr. Muhammed Batur, Azerbaycanlı doktorlarla göz travmalarını teorik ve pratik olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Program 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitimde, oküler travma sınıflaması, terminolojisi, sütür ve sütür materyalleri gibi konular ele alındı. Eğitim programına toplamda 60 Azerbaycanlı doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliğinde Bakü, Şamahı ve Gence şehirlerinde görev yapan doktorlar için "Göz Travmalarının Yönetimi" eğitim programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliğinde Bakü, Şamahı ve Gence şehirlerinde görev yapan doktorlar için "Göz Travmalarının Yönetimi" eğitim programı düzenledi.