TİKA'dan Filistinli Türkmenlere Ramazan Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Filistin'de yaşayan Türkmen ailelere önemli bir destek sağladı. Filistin'in Cenin kenti ve çevresinde yaşayan Türkmenlere yönelik yapılan bu yardım, %stronggıda paketleri% sağlanarak gerçekleştirildi.

TİKA'nın açıklamalarına göre, tarih boyunca Filistin topraklarında varlıklarını sürdüren Türkmenlerin sayısı, Batı Şeria'da tahmini olarak 30 bin, Gazze'de ise 70 bin civarındadır. Genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Türkmenler, özellikle son dönemde artan zorluklar karşısında büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Gazze’ye yapılan saldırılar neticesinde, birçok Türkmen'in İsrail'de çalışma izinleri iptal edilmiş ve işsizlik oranı ciddi bir seviyeye ulaşmıştır.

TİKA, Filistin Türkmen Dostluk Derneği ile işbirliği yaparak, temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi olan 500 Türkmen ailesine ulaştırdı. Paketler içerisinde pirinç, yağ, salça, şeker, un, bakla, mercimek, kuru fasulye ve reçel gibi temel besin maddeleri yer alıyor. Bu yardımlar, ailelerin ramazan ayında gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına önemli bir katkı sağladı.

Ayrıca, TİKA tarafından Türkmen topluluğuna yönelik istihdam ve gelir getirici projeler kapsamında, 5 seranın kurulum çalışmaları da devam ediyor. Bu projeyle Türkmen Derneği'ne ek gelir sağlanması ve Türkmen gençlerinden 15'inin istihdam edilmesi hedefleniyor.

TİKA, Filistin'deki Türkmenlere yönelik desteğini sürdürerek, bölgedeki Türkmenlerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ramazan programı kapsamında, Filistin'de yaşayan Türkmen ailelere destekte bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ramazan programı kapsamında, Filistin'de yaşayan Türkmen ailelere destekte bulundu.