TİKA'dan Kolombiya'da "Kamu Düzeni Risk Analizi Eğitimi" tamamlandı

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Bogota'da düzenlenen beş günlük eğitimde 25 Kolombiyalı polise risk analizi ve müdahale teknikleri öğretildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 08:03
İşbirliği ve eğitim organizasyonu

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen polis eğitimleri bu kez Kolombiya'da gerçekleştirildi. Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Polis Akademisi (ESPOL) yerleşkesinde düzenlenen programa ülkenin farklı bölgelerinden 25 polis katıldı.

Eğitim içeriği ve yöntemler

Beş gün süren programda Türkiye'den gelen emniyet uzmanları tarafından kamu düzenine ilişkin risklerin tespiti, şüpheli profilleme, belge kontrolü, beden dili, üst arama ve araç analizi konularında teorik ve uygulamalı dersler verildi. Katılımcılara ayrıca suçluya müdahale, suçlu-suçsuz ayrımı ve suçu önleme başlıklarında da önemli kazanımlar sağlandı.

Kapanış töreni ve mesajlar

Kapanış ve sertifika törenine Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Ulusal Emniyet Teşkilatı'nı temsilen Genel Müdür Tuğgeneral Susana Blanco Romero, TİKA Kolombiya Koordinatörü Merve Zengin ile iki ülkenin güvenlik kurum temsilcileri katıldı.

Tuğgeneral Susana Blanco Romero törende, "Türkiye'nin desteği uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koyuyor. TİKA aracılığıyla sundukları kıymetli ortaklık için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Büyükelçi Beste Pehlivan Sun ise projenin polis uygulamalarında uluslararası standartların yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirterek, "TİKA'nın Kolombiya'daki özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

TİKA Bogota Koordinatörü Merve Zengin programın sadece teknik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda iki ülke arasında kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına vesile olduğunu vurguladı. Zengin, eğitimin devamı niteliğinde 10 Kolombiyalı polisin Türkiye'ye davet edileceğini de dile getirdi.

Tören, Türk ve Kolombiyalı emniyet yetkililerinin karşılıklı plaket takdimiyle sona erdi.

