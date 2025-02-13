TİKA'dan Kosovalı Arıcılara Eğitim Desteği

TİKA'nın Eğitim Programı Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın Prizren ve Ferizay şehirlerinde arıcılara yönelik düzenlediği iki günlük "Arı Yetiştiriciliği ve Hastalık Zararlıları ile Mücadele Eğitimi"ni başarıyla tamamladı.

Sertifika Töreni Yapıldı

Eğitim programı, 12-13 Şubat tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kosova Arıcılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Prizren Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sertifika dağıtım törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj ve Kosova Arıcılar Birliği Başkanı Süleyman Zogyani katıldı.

Eğitim Amacı ve Hedefleri

TİKA Koordinatörü Fulya Aslan, konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kosova Arıcılar Birliği işbirliğinde geçen yıl başlattıkları program kapsamında iki yıl boyunca Kosova'nın çeşitli bölgelerinde eğitimler düzenlediklerini belirtti. Aslan, "Amacımız, Kosova'da arıcılık üretim miktarını ve kalitesini artırarak aile gelirlerine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak" dedi.

Ticaretin Önemi Vurgulandı

Büyükelçi Angılı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için üretimin ticari açıdan da sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekerek, "TİKA’nın öncülüğünde arıcılar tarafından üretilen balların Türkiye'ye ihraç edilmesi çok faydalı olacak. Bu durum, sadece kültürel değil, ticari bağlarımızı da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Yerel Destek ve Teşekkür

Prizren Belediye Başkanı Totaj, Türk kurumlarına olan minnettarlığını ifade ederek, "Kosova'nın güçlü dostu Türkiye ile olağanüstü ilişkilere sahibiz ve sürekli destek alıyoruz" dedi. Kosova Arıcılar Birliği Başkanı Zogyani ise eğitim programının verimli olduğunu belirterek, TİKA ve eğitim veren Türk uzmanlara teşekkür etti.

Tören, Prizren ve Ferizay şehirlerinden yaklaşık 120 katılımcıya sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova’nın Prizren ve Ferizay şehirlerindeki arıcılara yönelik iki günlük "Arı Yetiştiriciliği ve Hastalık Zararlıları ile Mücadele Eğitimi" tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova’nın Prizren ve Ferizay şehirlerindeki arıcılara yönelik iki günlük "Arı Yetiştiriciliği ve Hastalık Zararlıları ile Mücadele Eğitimi" tamamlandı.