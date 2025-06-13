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TİKA, Gabon'daki Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Destek Sağlıyor

TİKA, Gabon'daki özel gereksinimli çocuklar için önemli bir destek sağlarak eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 23:55
TİKA, Gabon'daki Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Destek Sağlıyor

TİKA’dan Özel Gereksinimli Çocuklara Önemli Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon’un başkenti Librevil’de yer alan ve özel gereksinimli çocuklara hizmet veren Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi’ne teknik ekipman desteği sağlamıştır.

TİKA’nın gerçekleştirdiği teslim törenine Türkiye’nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi Müdürü Marielle Nzong ve çok sayıda davetli katıldı.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kapasitesi Artırıldı

Artunay, teslim töreninde yaptığı konuşmada, TİKA’nın merkeze sağladığı özel eğitim materyalleri, bilişsel gelişim setleri, iletişim becerilerini destekleyen araçlar ve psikososyal terapi ekipmanları hakkında bilgi verdi. Merkezin, ülkede 0-14 yaş arası otizmli ve down sendromlu çocuklara bakım, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunan tek devlet kurumu olduğunu vurguladı.

Artunay, "TİKA’nın desteği ile hem eğitim hem de rehabilitasyon kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirildiğini, bu sayede daha fazla çocuğun ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşabileceğini" ifade etti.

Artunay, ayrıca merkezin fiziki altyapı ve donanım eksikliği nedeniyle hizmet kapasitesinin sınırlı kaldığını belirterek, "Sağlanan destekle, merkezin özel eğitim olanakları artırıldı ve çocuklara yönelik psikososyal destek mekanizmaları güçlendirildi," dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon’un başkenti Librevil’de bulunan ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon’un başkenti Librevil’de bulunan ve özel gereksinimli çocuklara hizmet veren Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi’ne teknik ekipman desteği sağladı. TİKA’nın, Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi’nde düzenlediği teslim törenine,Türkiye’nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu (sol 3) da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon’un başkenti Librevil’de bulunan ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon’un başkenti Librevil’de bulunan ve özel gereksinimli çocuklara hizmet veren Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi’ne teknik ekipman desteği sağladı. TİKA’nın, Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi’nde düzenlediği teslim törenine,Türkiye’nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu (sol 3) da katıldı.

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