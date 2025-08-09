DOLAR
TİKA, Gazzelilere Gıda Yardımını Sürdürüyor

TİKA, İsrail'in engellemelerine rağmen Gazze'de açlıkla mücadele eden ailelere gıda yardımları yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 19:16
TİKA, Gazze'de A açlıkla Mücadeleye Destek Oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail'in insani yardım girişlerini engellediği Gazze'de, açlıkla mücadele eden Filistinlilere gıda paketi desteği sağlıyor.

Gazze'deki İnsani Yardım Çalışmaları

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde gıda, su, ilaç ve hijyen malzemelerinin büyük ölçüde tükendiği belirtiliyor. TİKA, insani yardım faaliyetlerine devam ederek bu zor koşullardaki insanlara yardımcı olmayı hedefliyor.

Mart ayından bu yana İsrail'in insani yardım girişlerine izin vermemesi ve ağır kuşatma altında bulunan Gazze'de, temel ihtiyaçlara erişim sağlayamayan Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gıda Yardımları ve Assalama Derneği İşbirliği

TİKA, Gazze'nin merkezinde faaliyet gösteren Assalama Derneği ile işbirliği yaparak, son yardım çalışmasında 350 Filistinli aileye çeşitli sebzelerden oluşan gıda paketleri ulaştırdı. Bu yardımlar, kuşatma nedeniyle temel gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çeken siviller için önemli bir umut kaynağı oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana birçok kez yardım faaliyetleri gerçekleştiren TİKA, çeşitli bölgelerde binlerce aileye gıda kolileri, çadır, yatak, battaniye, kışlık kıyafet, tıbbi malzeme ve ilaç desteği sağladı.

Ayrıca her yıl ramazan ayında kurulan TİKA ramazan mutfakları ve dağıtılan gıda paketleri ile binlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak, zor şartlar altında yaşayan Filistinlilerin yanında olmaya devam etmektedir.

