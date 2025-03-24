TİKA, Kırgızistan'da 2 Bin Kişilik İftar İkram Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te muhteşem bir organizasyonla 2 bin kişilik iftar etkinliği gerçekleştirdi.

İftar, Merkez İmam Serahsi Camisi'nde, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği müşavirleri, Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri, yabancı uyruklu öğrenciler ve yerel vatandaşlar katılım gösterdi.

İftar öncesinde, cemaat akşam ezanının ardından vakit namazını eda etti. Ardından, caminin alt katında kurulan yer sofralarında iftarlarını açtılar.

İftar sofrasında katılımcılara; etli pilav, salata, ekmek, elma, çikolata, mandalina, bisküvi, hurma, meyve suyu ve su sunuldu.

Bu Yılki Ramazan Bereketi

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yılki ramazanın bereketini Kırgızistan'da hem soydaşlarımız hem de kardeşlerimizle paylaştık." dedi. Bodur, ülke genelinde tüm bölgelere gıda kolilerini ulaştırdıklarını belirterek, TİKA Bişkek Ofisi olarak bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahip aileye gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Bodur, bugünkü organizasyon ile Merkez İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişiye iftar verdiklerini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin kişilik iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin kişilik iftar verdi.