TİKA, Kırgızistan'da 2 Bin Kişilik İftar İkram Etti

TİKA, Bişkek'te düzenlediği 2 bin kişilik iftar ile ramazanın bereketini Kırgızistan'da paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:56
TİKA, Kırgızistan'da 2 Bin Kişilik İftar İkram Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te muhteşem bir organizasyonla 2 bin kişilik iftar etkinliği gerçekleştirdi.

İftar, Merkez İmam Serahsi Camisi'nde, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği müşavirleri, Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri, yabancı uyruklu öğrenciler ve yerel vatandaşlar katılım gösterdi.

İftar öncesinde, cemaat akşam ezanının ardından vakit namazını eda etti. Ardından, caminin alt katında kurulan yer sofralarında iftarlarını açtılar.

İftar sofrasında katılımcılara; etli pilav, salata, ekmek, elma, çikolata, mandalina, bisküvi, hurma, meyve suyu ve su sunuldu.

Bu Yılki Ramazan Bereketi

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yılki ramazanın bereketini Kırgızistan'da hem soydaşlarımız hem de kardeşlerimizle paylaştık." dedi. Bodur, ülke genelinde tüm bölgelere gıda kolilerini ulaştırdıklarını belirterek, TİKA Bişkek Ofisi olarak bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahip aileye gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Bodur, bugünkü organizasyon ile Merkez İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişiye iftar verdiklerini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin kişilik iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin kişilik iftar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahathir: BM'ye Gazze İçin Barış Gücü Çağrısı
2
Suudi Arabistan'dan İsrail'in Gazze Üzerindeki Planlarına Sert Tepki
3
İmamoğlu'nun 'Terör' Soruşturmasında Serbest Bırakılmasına İtiraz Edilecek
4
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Erken Seçim Olma İhtimali Gözükmüyor"
5
Şırnak'ta Eşinin Silahlı Saldırısında Kadın Hayatını Kaybetti
6
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Düzce'de Nevruz'un Önemi Vurguladı
7
Lübnan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İsrail Saldırılarını Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı