TİKA, Kolombiya'da Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kolombiya'da gerçekleştirdiği orman yangınlarına müdahale eğitimi ile dikkat çekti. Eğitim programı, 9-14 Haziran tarihleri arasında Bogota ve Usme kasabalarında yapıldı.

Bu önemli organizasyon, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC-Colombia) ve Bogota Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsü (IDIGER) işbirliği ile hayata geçirildi. Eğitim, Bogota İtfaiyesi, ordu, polis, sivil savunma ve Bogota Gönüllü İtfaiyesi'nden toplamda 32 temsilciye yönelik olarak sunuldu.

Uzman eğitmenler tarafından verilen 40 saatlik eğitimde katılımcılara, orman yangını çeşitleri, müdahale yöntemleri, yapay zeka ve insansız hava aracı (İHA) entegrasyonu gibi konularda kapsamlı bilgi aktarıldı. Eğitimin sonunda, yazılı değerlendirme başarıyla geçen kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika Töreni Düzenlendi

Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı’nı (ADAMEP) başarıyla tamamlayan katılımcılar için sertifika töreni gerçekleştirildi. Tören, Bogota Büyükşehir Belediyesi Resmi İtfaiyesinin Merkez Komuta Binası’nda yapıldı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini ve TİKA'nın Kolombiya'da gerçekleştirdiği projelerin bu ilişkilere büyük katkı sağladığını ifade etti.

Casco, IDIGER Direktörü Guillermo Escobar Castro ise programın, bu ortaklıkların bir sembolü olduğunu belirterek, "Orman yangınlarıyla müdahale eğitimi bizim için son derece faydalı olacak," dedi.

Bogota Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müşaviri Pamela Tamara Pinto, Türkiye'nin hızlı yanıtı sayesinde yaptıkları eğitimin iklim değişikliği ile mücadelede hazırlığı artırdığını vurguladı.

Eğitim, İşbirliğini Güçlendiriyor

Konya İtfaiyesi Eğitim Akademi Amiri Fatih Büyükoflaz, eğitimin iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirdiğini belirtirken, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi uzmanı Mirzet Müezzinoğlu, eğitim projelerine öncelik verdiklerini vurguladı.

Sertifika töreni sonrasında katılımcılar, Konya İtfaiyesi uzmanlarına teşekkür ederek samimi anlar yaşadılar ve hatıra fotoğrafları çektirdiler. Ayrıca, iki itfaiye teşkilatı arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

TİKA, bu eğitim programını Kolombiya’daki artan orman yangınları sonucunda, Kolombiya Cumhurbaşkanlığının uluslararası yardım çağrısına yanıt olarak gerçekleştirmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kolombiya'da "orman yangınlarına müdahale eğitimi" verdi Başkent Bogota ve Usme kasabasında 9-14 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programı, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC-Colombia) ile Bogota Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsü (IDIGER) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kolombiya'da "orman yangınlarına müdahale eğitimi" verdi Başkent Bogota ve Usme kasabasında 9-14 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programı, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC-Colombia) ile Bogota Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsü (IDIGER) işbirliğiyle gerçekleştirildi.