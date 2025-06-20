DOLAR
39,65 0,12%
EURO
45,6 -0,67%
ALTIN
4.291,81 -0,15%
BITCOIN
4.155.910 -0,55%

TİKA, Kolombiya'da Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Verdi

TİKA, Kolombiya'da orman yangınlarına müdahale eğitimi vererek uluslararası işbirliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 01:53
TİKA, Kolombiya'da Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kolombiya'da gerçekleştirdiği orman yangınlarına müdahale eğitimi ile dikkat çekti. Eğitim programı, 9-14 Haziran tarihleri arasında Bogota ve Usme kasabalarında yapıldı.

Bu önemli organizasyon, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC-Colombia) ve Bogota Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsü (IDIGER) işbirliği ile hayata geçirildi. Eğitim, Bogota İtfaiyesi, ordu, polis, sivil savunma ve Bogota Gönüllü İtfaiyesi'nden toplamda 32 temsilciye yönelik olarak sunuldu.

Uzman eğitmenler tarafından verilen 40 saatlik eğitimde katılımcılara, orman yangını çeşitleri, müdahale yöntemleri, yapay zeka ve insansız hava aracı (İHA) entegrasyonu gibi konularda kapsamlı bilgi aktarıldı. Eğitimin sonunda, yazılı değerlendirme başarıyla geçen kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika Töreni Düzenlendi

Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı’nı (ADAMEP) başarıyla tamamlayan katılımcılar için sertifika töreni gerçekleştirildi. Tören, Bogota Büyükşehir Belediyesi Resmi İtfaiyesinin Merkez Komuta Binası’nda yapıldı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini ve TİKA'nın Kolombiya'da gerçekleştirdiği projelerin bu ilişkilere büyük katkı sağladığını ifade etti.

Casco, IDIGER Direktörü Guillermo Escobar Castro ise programın, bu ortaklıkların bir sembolü olduğunu belirterek, "Orman yangınlarıyla müdahale eğitimi bizim için son derece faydalı olacak," dedi.

Bogota Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müşaviri Pamela Tamara Pinto, Türkiye'nin hızlı yanıtı sayesinde yaptıkları eğitimin iklim değişikliği ile mücadelede hazırlığı artırdığını vurguladı.

Eğitim, İşbirliğini Güçlendiriyor

Konya İtfaiyesi Eğitim Akademi Amiri Fatih Büyükoflaz, eğitimin iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirdiğini belirtirken, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi uzmanı Mirzet Müezzinoğlu, eğitim projelerine öncelik verdiklerini vurguladı.

Sertifika töreni sonrasında katılımcılar, Konya İtfaiyesi uzmanlarına teşekkür ederek samimi anlar yaşadılar ve hatıra fotoğrafları çektirdiler. Ayrıca, iki itfaiye teşkilatı arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

TİKA, bu eğitim programını Kolombiya’daki artan orman yangınları sonucunda, Kolombiya Cumhurbaşkanlığının uluslararası yardım çağrısına yanıt olarak gerçekleştirmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kolombiya'da "orman yangınlarına müdahale eğitimi" verdi Başkent Bogota ve Usme kasabasında 9-14 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programı, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC-Colombia) ile Bogota Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsü (IDIGER) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kolombiya'da "orman yangınlarına müdahale eğitimi" verdi Başkent Bogota ve Usme kasabasında 9-14 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programı, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC-Colombia) ile Bogota Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsü (IDIGER) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'deki Orman Yangınları: 5 Kişi Gözaltında
2
İzmir'de Çıkan Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
İBB Kreş Ücretlerine Yüzde 100 Zam: Aylık Ücret 5 Bin Lira
4
Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu
5
Arnavutköy'deki Lojistik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!