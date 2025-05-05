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TİKA, Kuzey Makedonya'da Eğitim Alanında Önemli Adımlar Attı

TİKA, Kuzey Makedonya'da Yaşar Bey İlkokulu ve Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'nde eğitim projeleri açılışlarını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 15:29
TİKA, Kuzey Makedonya'da Eğitim Alanında Önemli Adımlar Attı

TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yaşar Bey İlkokulu ve Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'ne yönelik eğitim destek projeleri gerçekleştirdi.

Yaşar Bey İlkokulu'nda yeni eğitim alanları oluşturulurken, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nin Türkçe eğitim sınıflarının onarım ve donanım projelerinin açılış törenleri yapıldı.

Kamuoyuna Duyuruldu

Bu önemli açılış törenlerine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve yerel siyasiler ile eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kuzey Makedonya'da birçok kurumla faaliyetlerine devam ettiğini belirtti ve bu projelerin eğitim kalitesine büyük katkı sağladığını vurguladı. Ulusoy, TİKA'nın, kültürden turizme, tarımdan eğitime kadar çeşitli alanlarda insan hayatına dokunan projeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

TİKA'nın Projeleri Eğitim Kalitesini Artırıyor

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik ise Kuzey Makedonya'da bugüne kadar yaklaşık 400 eğitim projesi gerçekleştirdiklerini belirtti ve bu projelerin, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını hedeflediğini kaydetti. Bugün açılışı yapılan sınıf tadilatlarıyla, Arnavutça, Makedonca ve Türkçe eğitim veren sınıflar, daha kaliteli fiziki şartlarla yeniden düzenlendi.

Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Dekanı Biljana Kamçevska, TİKA'nın fakülteye verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Yaşar Bey İlköğretim Okulu Müdürü Rahim Maksuti de okulun, çağın ihtiyaçlarına uygun modern öğrenme ortamlarıyla zenginleştirildiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yaşar Bey İlkokulu ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesine eğitim desteği sağlandı. Yaşar Bey İlkokulu'nda yeni eğitim alanları ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Türkçe eğitim sınıflarının onarım ve donanım projelerinin açılış törenleri yapıldı. İki eğitim kurumunda ayrı ayrı düzenlenen törenlere Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sağda), Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve siyasiler, eğitim kurumlarının temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yaşar Bey İlkokulu ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesine eğitim desteği sağlandı. Yaşar Bey İlkokulu'nda yeni eğitim alanları ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Türkçe eğitim sınıflarının onarım ve donanım projelerinin açılış törenleri yapıldı. İki eğitim kurumunda ayrı ayrı düzenlenen törenlere Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sağda), Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve siyasiler, eğitim kurumlarının temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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