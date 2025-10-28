TİKA, Lahor'daki Muhammed İkbal Müzesi'nin Restorasyonunu Üstlendi

Yayın Tarihi: 28.10.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:35
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Pakistan'ın Pencap Turizm Bakanlığı Arkeoloji Genel Müdürlüğü arasında, Lahor'da bulunan Muhammed İkbal Müzesinin restorasyonuna ilişkin bir niyet beyanı belgesi imzalandı.

İmza töreni ve yetkililer

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna ile Pencap Arkeoloji Genel Müdürü Zaheer Abbas Malik adına Taxila Müzesi Ofisi Başkanı Asim Dogar niyet beyanı belgesini imzaladı.

Proje hedefi ve önemi

İmzalanan belgeye göre, TİKA söz konusu binanın restorasyonunu üstlenecek. Bina, Pakistan'ın milli şairi Allame Muhammed İkbal tarafından inşa ettirildikten sonra vefatının ardından müzeye dönüştürülmüştür.

Projenin 2027 yılına, yani İkbal'in 150. doğum yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, projenin İkbal'in kültürel ve entelektüel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı ve iki kardeş ülke arasındaki dostluğun kalıcı bir simgesi olacağı belirtildi.

Belgelerin imzasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle Pakistan'da düzenlenen Türkiye-Pakistan Kültür Haftası kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

