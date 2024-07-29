TİKA'nın Beyrut İtfaiyesine Desteği ile Kurumsal Kapasite Geliştiriliyor

TİKA'dan Beyrut İtfaiyesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Beyrut İtfaiyesinin kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında iki spor salonu ve bir sosyal alan inşa edildi.

Projenin Açılışı Gerçekleşti

TİKA'nın düzenlediği açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Tolga Budak, Beyrut İtfaiyesi Komutanı General Mahir el-Acuz, Beyrut Belediye Meclisi üyeleri Mugir Sincaba ve Adnan Umeyrat ile Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye'ye gelerek kurtarma çalışmalarına katılan 12 Beyrut itfaiyesi personeli katıldı.

Projenin Detayları

TİKA'nın projede, "itfaiyecilerin ve destek personelinin kondisyonlarını artıracak iki spor salonu ile nöbetçi personelin rahatlayabileceği bir sosyal alan" oluşturduğu belirtildi.

Müsteşar Budak'ın Açıklamaları

Açılışta söz alan Müsteşar Tolga Budak, "Lübnan halkı zor zamanlarda yanımızda durmuştur. Bu proje, Beyrut İtfaiyesine duyduğumuz minnetin bir ifadesidir," dedi.

İtfaiye Komutanı Acuz’un Yorumları

General Mahir el-Acuz, Türkiye ile işbirliğinin değerine dikkat çekerek, TİKA'nın faaliyetinin, Beyrut İtfaiyesine yapılan ilk proje olduğunu söyledi ve projenin iki ülke ilişkileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

Beyrut Limanı Patlaması ve Depremler

Lübnan’da 4 Ağustos 2020’deki Beyrut Limanı patlaması sonucu 235'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Bu olayda 10 itfaiyeci de yaşamını yitirdi. Türkiye'deki 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerine yardım için gelen Beyrut İtfaiyesinden 12 personel, Elbistan'da başarılı kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.