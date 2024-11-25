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TİKA, Pakistan'da Üçüncü Arama Kurtarma Eğitimini Gerçekleştirdi

TİKA, İHH ile işbirliği yaparak Pakistan'da arama kurtarma eğitimi düzenledi. Eğitim, 30 gönüllünün katılımıyla Karaçi'de gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:03
TİKA, Pakistan'da Üçüncü Arama Kurtarma Eğitimini Gerçekleştirdi

TİKA'dan Pakistan'da Üçüncü Arama Kurtarma Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Sindh İzciler Birliği (SBSA) işbirliğinde, Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı kapsamında, yeni bir arama kurtarma eğitimi düzenledi.

Eğitim Detayları

Kurumdan yapılan açıklamalara göre, 2023 yılından bu yana düzenlenmekte olan bu eğitimlerin üçüncüsü, Karaçi kentinde gerçekleştirildi. Eğitime, Sindh İzciler Birliği ve Alkhidmat Vakfı'ndan toplam 30 gönüllü katıldı ve program bir hafta sürdü. Eğitim programının sonunda, başarılı katılımcılara sertifikaları verildi.

Sertifika Töreni ve Katılımcıların Görüşleri

Sertifika törenine Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Sindh İzciler Birliği Yöneticisi Siddique Memon, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve İHH Afet Yönetimi Eğitim Koordinatörü Cihad Kaptan gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Pakistan Kızılayı ve Karaçi Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ile çok sayıda davetli de törende yer aldı.

Törende konuşan Cemal Sangu, Türkiye ile Pakistan'ın köklü dostluk ilişkilerine dikkat çekerek, iki ülkenin afetle mücadeledeki dayanışmasını takdir etti. Siddique Memon ise Türkiye'nin afetle mücadeleye katkılarından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Vizyonu

TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, eğitimin sürdürülebilirlik ve kalıcılık odaklı olduğuna değinerek, bu tür eğitimlerin Pakistanlı arama kurtarma ekiplerini güçlendireceğini belirtti. Cihad Kaptan da Türkiye ve Pakistan'ın doğal afetlere karşı birlikte hazırlanmalarının önemine vurgu yaptı.

Gönüllülerden Memnuniyet Mesajları

Eğitim programına katılan Alkhidmat Vakfı gönüllüsü Sarfaraz Şeyh, eğitimin kendilerine çok şey kattığını belirtirken, bir sonraki eğitim programını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Sindh İzciler Birliği kadın takım lideri Nur El-Ayn Mughal ise kazandıkları motivasyon sayesinde ağır ekipmanları kolaylıkla kullanabildiklerini ve öğrendiklerini diğer gönüllülere aktarmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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