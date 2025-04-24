DOLAR
38,41 -0,17%
EURO
43,74 -0,05%
ALTIN
4.135,87 -0,5%
BITCOIN
3.580.062,39 0,35%

TİKA, Sudan'da 10 Aileye Su Tankeri Temin Etti

TİKA, Sudan'ın Port Sudan şehrinde 10 aileye su tankeri teslim ederek önemli bir yardım projesine imza attı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 23:26
TİKA, Sudan'da 10 Aileye Su Tankeri Temin Etti

TİKA'dan Sudan'a Su Tankeri Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri sağladı.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur ve TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Teslim Töreni ve Katılımcılar

Törende, 10 aileye motorlu su tankeri verildi. Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Sudan'da faaliyete başlamasının üzerinden sadece 4 ay gibi kısa bir sürenin geçtiğini belirtti. Yıldız, bu sürede hızlı bir şekilde projelere başlamalarının yanı sıra çatışma ortamından olumsuz etkilenen ailelere özel bir önem verdiklerini vurguladı.

Gelecekteki Projeler

TİKA'nın son projesinin, topluma emanet olarak görülen yetim ailelere ekmek parası kazanmaları için küçük bir katkı sağlamak olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Yıldız, benzer projelerin gelecekte de süreceğini dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Çelik Yelek ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!
3
Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Erbil'de Kutladı
4
Çorum'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı!
5
YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC'de YÖDAK'ı Ziyaret Etti
6
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
7
Mardin'de Nitelikli Zimmet Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı