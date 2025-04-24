TİKA, Sudan'da 10 Aileye Su Tankeri Temin Etti

TİKA'dan Sudan'a Su Tankeri Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri sağladı.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur ve TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Teslim Töreni ve Katılımcılar

Törende, 10 aileye motorlu su tankeri verildi. Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Sudan'da faaliyete başlamasının üzerinden sadece 4 ay gibi kısa bir sürenin geçtiğini belirtti. Yıldız, bu sürede hızlı bir şekilde projelere başlamalarının yanı sıra çatışma ortamından olumsuz etkilenen ailelere özel bir önem verdiklerini vurguladı.

Gelecekteki Projeler

TİKA'nın son projesinin, topluma emanet olarak görülen yetim ailelere ekmek parası kazanmaları için küçük bir katkı sağlamak olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Yıldız, benzer projelerin gelecekte de süreceğini dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri sağladı.