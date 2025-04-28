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TİKA, Tacikistan'daki Dişiz Merkezini Modernize Etti

TİKA, Tacikistan’da Bohtar Merkez Hastanesi’ndeki diyaliz merkezini modernize ederek hastalara yeni hizmet olanakları sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:36
TİKA, Tacikistan'daki Dişiz Merkezini Modernize Etti

TİKA, Tacikistan'daki Dişiz Merkezini Yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan’ın Hatlon vilayetinde bir diyaliz merkezinin modernizasyonunu başarıyla tamamladı.

TİKA’nın yaptığı açıklamaya göre, Bohtar Merkez Hastanesi’nde bulunan ve uzun süre ekipman eksikliği nedeniyle atıl durumda kalan diyaliz merkezi yenilenerek hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Modernizasyon çalışmalarının ardından gerçekleştirilen açılış törenine Tacikistan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Gafur Muhsinzoda, Hatlon Vali Yardımcısı Anzurat Abdusalomzoda ve TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal katıldı.

TİKA’nın gerçekleştirdiği proje kapsamında, merkeze yeni diyaliz cihazları temin edilmekle birlikte, modern bir su arıtma sistemi de kuruldu.

Artık hastalar, ulaşım zorlukları nedeniyle başkent Duşanbe’ye gitmek yerine Bohtar’daki diyaliz merkezinden hizmet alabilecek. Merkez, ayrıca kronik böbrek hastalığı, akut böbrek yetmezliği, doğum komplikasyonları ve zehirlenme vakaları gibi durumlar için hastalara yardımcı olma imkanı sunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan’ın Hatlon vilayetindeki Bohtar...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan’ın Hatlon vilayetindeki Bohtar Merkez Hastanesinde bulunan, uzun süredir ekipman eksikliği nedeniyle hizmet veremeyen ve atıl durumda olan diyaliz merkezini yeniledi. Merkezin açılış etkinliğinde TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal (sol 2) yer aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan’ın Hatlon vilayetindeki Bohtar...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan’ın Hatlon vilayetindeki Bohtar Merkez Hastanesinde bulunan, uzun süredir ekipman eksikliği nedeniyle hizmet veremeyen ve atıl durumda olan diyaliz merkezini yeniledi. Merkezin açılış etkinliğinde TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal (sol 2) yer aldı.

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