TİKA Zanzibar'da Teknik Arşivcilik Eğitim Programı Düzenledi

TİKA'nın Zanzibar'daki Eğitim Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliğiyle, Zanzibar Arşivler ve Kayıtlar Dairesi (ZIAR) personeline yönelik kapsamlı bir teknik arşivcilik eğitim programı gerçekleştirildi.

Kültürel Mirasın Korunmasına Katkı

Zanzibar’ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik olarak düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personeli "Arşivcilikte Kapalı Fon Yönetimi" ve "Arşiv Belgelerinin Restorasyonu" başlıkları altında toplam 80 saatlik eğitim verdi.

Uygulamalı Eğitim Deneyimi

Eğitim sürecinde katılımcılar, restorasyon atölyesinde örnek belgeler üzerinde modern tekniklere uygun pratik uygulamalar gerçekleştirdi. Eğitim programının başlangıcında düzenlenen bir bilgilendirme toplantısı, Zanzibar Cumhurbaşkanlığı İcra Ofisi Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hafidh Khalfan, TİKA Darüsselam Koordinatörü Filiz Şahinci, ZIAR Müdürü Khatib Suleiman Khatib ve yerel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye ile Zanzibar arasındaki teknik işbirliğinin önemi belirtilerek kültürel mirasın desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Sertifikaların Takdimi ve Gelecek Hedefleri

Programın sonunda, katılımcılara başarılı bir şekilde tamamladıkları eğitimler için sertifikaları takdim edildi. ZIAR’ın arşiv altyapısında gözlemlenen fiziksel alan yetersizliği, dijital sistem eksiklikleri ve uzman personel ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan bu program, hem kurumun kapasitesinin geliştirilmesine hem de Zanzibar’ın kültürel mirasının korunmasına önemli bir destek sağlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliğinde, Zanzibar Arşivler ve Kayıtlar Dairesi (ZIAR) personeline yönelik iki ayrı başlık altında teknik arşivcilik eğitim programı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliğinde, Zanzibar Arşivler ve Kayıtlar Dairesi (ZIAR) personeline yönelik iki ayrı başlık altında teknik arşivcilik eğitim programı düzenlendi.