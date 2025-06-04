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TikTok'ta Ailem Güvende Projesi BTK'de Tanıtıldı

TikTok ve BTİDER işbirliğiyle hayata geçirilen projede, ailelerin dijital güvenliği ön planda tutuluyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 13:35
TikTok'ta Ailem Güvende Projesi BTK'de Tanıtıldı

"TikTok'ta Ailem Güvende" Projesi Tanıtıldı

Sosyal medya platformu TikTok ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) işbirliğiyle yürütülecek "TikTok'ta Ailem Güvende" projesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Açıklamalarda Bulundu

Törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, günlük yaşamda internet ve sosyal medyanın vazgeçilmez bir yer edindiğine dikkat çekti. Sayan, Türkiye'de internet kullanıcı sayısının 77,3 milyon olduğunu ve sosyal medya kullanıcılarının 58,5 milyon kişiye ulaştığını aktardı. Ayrıca, internet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakika internette geçirdiğini belirtti.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Üzerine Vurgular

Sayan, sosyal medya platformlarının kullanıcıları için eğlence fakat aynı zamanda bir kimlik inşa etme alanı olduğunu ifade ederek, kaygıların doğru bilgiyi yaymak ve dezenformasyonla mücadele etmek üzerine yoğunlaştığını söyledi. Bu bağlamda, "Doğru bilgiyi yaymak ve dezenformasyonla mücadele etmek, hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun'un Yorumları

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun, dijital dönüşüm çağında toplumsal farkındalık oluşturma ve güvenli internet kullanımı teşvik etme hedefiyle yürüttüklerini belirtti. "Türkiye’deki bilgi teknolojilerinin gelişimine katkı sağlamak ve internetin güvenli kullanımını teşvik etmek misyonuyla çalışıyoruz" diyen Sorgun, toplumda güvenli bir dijital deneyim oluşturma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Projenin Önemi ve Hedefleri

Proje, ailelerin dijital güvenliğinin arttırılmasına yönelik bilinçlenme seferberliği başlatmayı amaçlıyor. TikTok Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, aileler ve gençler için tasarlanan bir eğitim otobüsü ile Türkiye'nin dört bir yanında dijital mahremiyet, siber zorbalık ve dijital ebeveynlik gibi konularda eğitim verileceğini açıkladı. Bu otobüs, eğitici ve eğlenceli deneyimler sunarak toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Sosyal medya platformu TikTok ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneğinin (BTİDER)...

Sosyal medya platformu TikTok ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneğinin (BTİDER) işbirliğiyle uygulamaya alınan "TikTok'ta Ailem Güvende" projesinin tanıtımı Bilgi Teknolojileri ve İletim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen törenle yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, törende konuşma yaptı.

Sosyal medya platformu TikTok ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneğinin (BTİDER)...

Sosyal medya platformu TikTok ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneğinin (BTİDER) işbirliğiyle uygulamaya alınan "TikTok'ta Ailem Güvende" projesinin tanıtımı Bilgi Teknolojileri ve İletim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen törenle yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, törende konuşma yaptı.

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