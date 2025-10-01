Tinubu'dan Bağımsızlık Günü Mesajı: Nijerya En Zor Dönemi Geride Bıraktı

Bola Ahmed Tinubu, 1 Ekim Bağımsızlık Günü vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin yürüttüğü reformların meyve vermeye başladığını belirterek Nijerya en zor dönemi geride bıraktı, yeni bir umut dönemi başlıyor. ifadelerini kullandı.

Ekonomide Cesur Adımlar

Tinubu, göreve geldiğinde devraldığı ekonomik krize karşı hükümetin cesur reformlar yaptığını vurguladı. Akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılması ve sağlanan mali disiplin sayesinde ülkenin yeniden büyüme yoluna girdiğini söyledi.

Güvenlikte Kaydedilen İlerleme

Güvenlik alanında ordu ve güvenlik güçlerinin terörle ve suçla mücadelede önemli başarılar elde ettiğini aktaran Tinubu, evlerini terk eden yüz binlerce kişinin geri döndüğüne dikkat çekti.

Gençlere Yatırım ve Gelecek Vizyonu

Tinubu gençlere yönelik eğitim kredileri, genç girişimcilere yönelik programlar ve tüketici kredileriyle gençlerin geleceğe hazırlanacağını belirtti.

Konuşmasında ayrıca Nijerya'nın kendi ayakları üzerinde duran, üretken ve refah içinde bir ülke olması için temel atıldığını ifade eden Tinubu, yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak Yeni bir şafak yaklaşıyor. dedi.

Nijerya, 1 Ekim 1960'ta İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.