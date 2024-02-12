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TİP Parti'de Gökhan Zan krizi: Parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmaktadır

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı açıkladı. Bu karar partide istifa krizine yol açtı.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 17:25

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:25

TİP Parti'de Gökhan Zan krizi: Parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmaktadır

Gökhan Zan'ın TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması parti içinde tepki çekti. Bu karar yüzünden birçok kişi partiden istifa etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tarsus İlçe Örgütü, partinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı göstermesini eleştirdi. Parti çalışmalarını kısıtlı imkanlarla sürdürdüklerini belirten ilçe örgütü, bu kararın halkın iktidar ve muhalefet arasındaki sıkışmışlığına bir çözüm olmadığını, aksine partinin popülist bir politika izlediğini savundu.

Parti üyeleri aday seçimlerinde özellikle popüler kimlik üzerinden aday tanıtımlarına öncelik vermesi parti içi varoluşuna ters düştüğü eleştirilerine nede oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu zamandan sonra yapacaklarımızın “düzen siyaseti” diye adlandırılan partilerden bir farkı kalmayacak olması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak mevcut tüm görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi bildirmekteyiz."

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