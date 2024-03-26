TİP’ten açıklama: “Gökhan Zan’ın ses kayıtları gerçek çıktı”

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan ile ilgili ortaya atılan iddialardan dolayı, Zan’ın adaylığını geri çekmişti. Daha sonra ise Gökhan Zan’a ait ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Zan ise bu kayıtların montaj olduğunu iddia etmişti. Olay üzerine kayıtları uzmanlara incelettiren TİP, kayıtların Zan’a ait olduğunu, kayıtlarda herhangi bir kesinti ya da montaj olmadığını gösteren raporu yayınladı.

Ses kayıtlarında ne vardı?

Gökhan Zan’a ait söylemlerin bulunduğu ses kaydında, Zan’ın Turgut Kocakaya aracılığıyla seçimlere dair AKP’yle pazarlık yaptığı, seçim sonrasında 5 milyon dolar istediği ve ayrıca TRT’de ya da Hatayspor’da kendisi için uygun bir pozisyon talep ettiği konuşmalar yer alıyor. Zan, bu kayıtların gerçek olmadığını ve şantaj için kullanıldığını iddia etmişti.

Sonrasında Gökhan Zan’ın suç duyurusunda bulunması üzerine ise Turgut Kocakaya, yasal olmayan yollarla ses kaydı aldığı için tutuklanmıştı.