Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj Yolsuzluk İddialarıyla Görevden Alındı

Bakanlar Kurulu, Şubat ayında tutuklanan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın görevden alınmasını onayladı; kararın Cumhurbaşkanı onayı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:34
Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj Yolsuzluk İddialarıyla Görevden Alındı

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj görevden alındı

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, Şubat ayında tutuklanan başkent Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın görevden alınmasını onayladı. Karar, Tiran Belediye Meclisi'nin önerisi üzerine bugünkü toplantıda ele alındı ve hükümet kaynakları tarafından doğrulandı.

Kararın gerekçesi ve sonraki adımlar

Başbakan Edi Rama, dünkü basın toplantısında Belediye Meclisi'nin yeni seçimlerin önünü açmak amacıyla Veliaj'ın görevden alınmasını onayladığını bildirdi. Rama, bu kararın başkentin kaderi açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Kararın resmi hale gelmesi için Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın onayı gerekiyor.

Yasal süreç ve tepkiler

Veliaj'ın avukatları, görevden alınma kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Tutuklama ve soruşturma detayları

Erion Veliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçlamaları nedeniyle ev hapsi tedbiri uygulanmıştı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi (GJKKO), 12 Şubat'ta savcılığın Veliaj'ın tutuklanması talebini onayladı; Xoxa hakkında verilen tedbir kararı ise ev hapsinden, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartına çevrildi.

Toplumsal tepki

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle Veliaj hakkında istifa çağrılarının yol açtığı gösteriler Nisan 2024'te başlamış, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Olayla ilgili gelişmeler, Cumhurbaşkanı onayı ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvurularla takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim