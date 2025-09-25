Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj Yolsuzluk İddialarıyla Görevden Alındı

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj görevden alındı

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, Şubat ayında tutuklanan başkent Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın görevden alınmasını onayladı. Karar, Tiran Belediye Meclisi'nin önerisi üzerine bugünkü toplantıda ele alındı ve hükümet kaynakları tarafından doğrulandı.

Kararın gerekçesi ve sonraki adımlar

Başbakan Edi Rama, dünkü basın toplantısında Belediye Meclisi'nin yeni seçimlerin önünü açmak amacıyla Veliaj'ın görevden alınmasını onayladığını bildirdi. Rama, bu kararın başkentin kaderi açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Kararın resmi hale gelmesi için Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın onayı gerekiyor.

Yasal süreç ve tepkiler

Veliaj'ın avukatları, görevden alınma kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Tutuklama ve soruşturma detayları

Erion Veliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçlamaları nedeniyle ev hapsi tedbiri uygulanmıştı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi (GJKKO), 12 Şubat'ta savcılığın Veliaj'ın tutuklanması talebini onayladı; Xoxa hakkında verilen tedbir kararı ise ev hapsinden, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartına çevrildi.

Toplumsal tepki

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle Veliaj hakkında istifa çağrılarının yol açtığı gösteriler Nisan 2024'te başlamış, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Olayla ilgili gelişmeler, Cumhurbaşkanı onayı ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvurularla takip edilecek.