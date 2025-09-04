Tiryaki: CHP İstanbul İl Yönetiminin Görevden Alınması Kabul Edilemez

Basın Toplantısında Sert Tepki

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarını eleştirdi.

Tiryaki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararını değerlendirdi.

Seçim Süreci ve YSK Vurgusu

Kendini partisi adına Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi olarak tanımlayan Tiryaki, siyasi partilerin kongrelerinin seçim kurulları gözetiminde yapıldığını; seçim sonuçlandığında mazbataların da yine ilgili seçim kurulları tarafından verildiğini hatırlattı.

Tiryaki, itiraz süreçlerinin ilçe, il veya YSK'ye yapıldığını belirterek, "Üç yıl önce yapılmış bir seçimle ilgili olarak bir hukuk mahkemesinin tedbir kararı vermesinden ve seçimin bütün sonuçlarını ortadan kaldırmasından söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiryaki, bu durumun sadece CHP'yi değil bütün siyasi partileri ilgilendirdiğini savunarak, kararın kabul edilemez olduğunu ve YSK'nin bu duruma müdahale etmesini istedi.