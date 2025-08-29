DOLAR
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anıp gazilere minnet sunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:14
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 30 Ağustos Mesajı

103. yıl dönümü gururla kutlanıyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında eşi görülmemiş bir fedakarlıkla kazanılan ve İstiklal mücadelesini başarıya taşıyan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünün büyük bir gurur ve mutlulukla kutlandığını belirtti.

30 Ağustos'ta sergilenen bu kararlılık ve zafer ruhunun bugünlere de ışık tutmaya devam ettiğini kaydeden Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"TİSK ailesi olarak, şanlı zaferin bizlere emanet ettiği mirası geleceğe taşımak, ülkemizin gelişimi ve refahı için değer katmaya devam etmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

