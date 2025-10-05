Tiyatro Frankfurt 'Aşkımızın Son Durağı' ile 2025-2026 Sezonunu Açtı

Tiyatro Frankfurt 'Aşkımızın Son Durağı' ile sezonu açtı

Tiyatro Frankfurt, 2025-2026 tiyatro sezonunun açılışını Ferhan Şensoy'un 'Aşkımızın Son Durağı' adlı eseriyle gerçekleştirdi. Oyun, Frankfurt'un köklü sahnesi Gallus Theater'da sahnelendi ve izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Açılışta mesaj: Tiyatro insanları birleştiriyor

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, açılışta yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Yaşadığımız dünyada savaşlar sürüyor, ekonomik krizler insanları yıpratıyor, umut giderek azalıyor. Ama tiyatro, bütün bu karanlığın içinde insanı yeniden insana yaklaştıran bir ışık. Biz Tiyatro Frankfurt olarak 20 yılı aşkın süredir Türk ve Alman seyircileri aynı çatı altında buluşturuyoruz çünkü tiyatro, insanlığın nefesidir."

Kellecioğlu, Gallus Theater'da on yılı aşkın süredir sahne aldıklarını hatırlatarak, sahneye davet ettiği tiyatro direktörü Winfried Becker ile teknik ekibe teşekkür etti.

Tiyatro Frankfurt tarafından sahnelenen 'Aşkımızın Son Durağı' oyunu Almanca üst yazılı olarak izleyiciye sunuluyor. Oyunun kadrosunda Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Spickermann, Haydar Akarsu, Ergin Düzgün, Hande Uluöz, Aytaç Saraç ve Beyza Hilal Geiss yer alıyor.

Sezon programı ve festivaller

Bu sezon Tiyatro Frankfurt, üç oyunla Almanya'nın farklı şehirlerinde perde açacak. Vedat Diri imzalı ve Kamil Kellecioğlu yönetmenliğindeki 'Boş Çerçeve' adlı eser, 10 Ekim'de Friedrichshafen'da sahnelenecek. 'Aşkımızın Son Durağı' oyunu ise Kasım ayında Mainz'de yeniden seyirciyle buluşacak.

Sezon boyunca usta sanatçılarla atölye çalışmaları, workshoplar ve sürpriz konuk sanatçıların katılacağı etkinlikler planlanıyor. Tiyatro Frankfurt ayrıca bu sezon ilk kez bir dünya klasiği olan Moliere'in 'Cimri' adlı oyununu sahneleyecek.

Öte yandan, önümüzdeki yıl Haziran'da düzenlenecek 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Türkiye'den gelen tiyatro topluluklarını ağırlayacak. Festival programında Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolardan seçilmiş yapımlar yer alacak.

