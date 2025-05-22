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TMV Kalkandelen Okulları 7. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Kalkandelen'deki TMV Okullarında, 7. dönem mezunları için düzenlenen törenle büyük başarılar kutlandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 21:14
TMV Kalkandelen Okulları 7. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

TMV Kalkandelen Okulları 7. Dönem Mezuniyet Töreni

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında, 7. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, Kalkandelen'deki TMV Okullarında gerçekleştirildi ve geniş katılımla yapıldı.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

TMV Okulları'nın mezuniyet törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başarılar ve Teşekkürler

Altunel, burada yaptığı konuşmada, TMV Kalkandelen Okulları'nın 7. dönem mezunlarına başarı dileyerek, öğretmenlerin eğitim kurumlarının en değerli ''neferleri'' olduğuna dikkat çekti. Altunel, "Onlar bizim eli öpülesi kıymetli varlıklarımız. Bu eserlerinden dolayı ne kadar övünseler azdır." şeklinde konuştu.

Demirgül ise mezuniyet günlerinin önemine vurgu yaparak, mezun öğrencilerin okullarına bağlı kalacaklarını ifade etti. Öğretmenlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Demirgül, "Siz 55 ülkedeki yaklaşık 150 bin nüfuslu maarif ailesinin parçasısınız." dedi.

Başarıyla Tamamlanan Eğitim Yılı

TMV Kalkandelen Okulu Müdürü Hikmet Parlar, mezun öğrencilerin TMV Kalkandelen Okulları’nda aldıkları eğitimle üniversite yıllarında zorluk yaşamayacaklarına inandığını belirtti. Bu yıl toplamda 66 mezun veren TMV Kalkandelen Okullarında, dönem birincisi Jelida Shabani oldu.

Mezuniyet Coşkusu

Öğrenciler, mezuniyet programı kapsamında şarkılar söylerken, okul bahçesinde geleneksel kep atma töreni düzenlendi. Bu anlamlı gün, katılımcılar arasında yoğun bir sevinçle kutlandı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında, 7. dönem mezuniyet töreni...

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında, 7. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Kalkandelen'deki TMV Okullarında düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül (kürsüde), öğrenciler ve veliler katıldı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında, 7. dönem mezuniyet töreni...

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında, 7. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Kalkandelen'deki TMV Okullarında düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül (kürsüde), öğrenciler ve veliler katıldı.

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