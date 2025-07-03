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TOBB, Malatya'da 700 Öğrencinin Eğitim Alacağı Yeni Lise İnşa Ediyor

Malatya'da TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle inşa edilecek meslek lisesi, 700 öğrenciye eğitim verecek.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 13:28
TOBB, Malatya'da 700 Öğrencinin Eğitim Alacağı Yeni Lise İnşa Ediyor

Yeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Malatya'da Yükseliyor

Malatya'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından inşa edilen ve yaklaşık 700 öğrencinin eğitim alacağı meslek lisesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu önemli proje, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçiriliyor.

Proje Hakkında Detaylar

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşası süren meslek lisesinde İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte incelemelerde bulundu. Özcan, TOBB'un bu lisenin inşası için 400 milyon lira yatırım yapacağını açıkladı. Ayrıca, 24 derslikten oluşan lisede 200 öğrenci kapasitesine sahip bir yurt da bulunacak.

Başkan Özcan, OSB'lerde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla önemli bir eğitim kompleksi inşa edildiğini vurguladı. Bu projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, Kentin eğitim alanındaki gelişimine dair umutlarını dile getirdi.

Eğitim Sektörüne Katkılar

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okulun hizmete açılacağını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 855 dersliğin kaybedildiğini hatırlatan Bakır, yapılan çalışmalar sonucunda 54 okulun eğitimine başladığını, 41 okulun inşasının ise sürdüğünü ifade etti.

Bakır, okulların fiziki yatırımlarının yaklaşık 1,5 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, "İncelemekte olduğumuz okul, OSB ile entegre bir meslek lisesi olarak planlandı. Öğrenciler, eğitimleri sırasında OSB’deki kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkânına sahip olacak. Bu, mesleki eğitimde atılan önemli bir adım olacak," şeklinde konuştu.

Yeni okulun Malatya'ya hayırlı olmasını dileyen Bakır, eğitim alanındaki bu gelişmelerin şehrin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan protokolle...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan protokolle hayata geçirilen "81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi" kapsamında Malatya'da inşa edilecek meslek lisesinde yaklaşık 700 öğrenci eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan protokolle...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan protokolle hayata geçirilen "81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi" kapsamında Malatya'da inşa edilecek meslek lisesinde yaklaşık 700 öğrenci eğitim görecek.

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