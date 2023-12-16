Tofaş fabrikası üretime ara veriyor

Tofaş Türk Otomobil fabrikası yetkililerinden alınan bilgiye göre fabrikanın üretimi durduracağı belirtildi. Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş Türk Otomobil fabrikası, yapılacak yılsonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları sebebi ile üretime kısa süreli bir ara verileceğine yönelik açıklama yapıldı. Şirket yetkililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) üzerinden gerçekleştirdiği duyuru ile fabrikada üretimi ısa süreli olarak durduracaklarını açıkladılar.





Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretimin 14 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.



Açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında, yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında planlı bakım çalışmaları yapılması nedeniyle, 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretim faaliyetlerine devam edecektir" denildi.