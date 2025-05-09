TOGG CEO'su Karakaş: Trumore Kullanıcı Sayısını İkiye Katlayacağız

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, Kocaeli'deki Mobilite Zirvesinde Konuştu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, dijital platformları Trumore'un kullanıcı sayısının 2,5 milyona ulaşarak, bunu iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Karakaş, 2018 yılında mobiliteyi yeniden tanımlamak için yola çıktıklarını belirtti.

Otomobilin Akıllı Cihaz Olacağı Vurgusu

Otomobilin bir akıllı cihaz haline geleceğini 7 yıldır söylediklerini ifade eden Karakaş, Avrupa'nın bu konuyu daha yeni keşfetmeye başladığını dile getirdi.

Mobilite deneyimini yaşam alanlarının ekseninde kurguladıklarını dile getiren Karakaş, "Mobilite ekosistemini kullanıcı merkezli ve tüm start-upların erişimi olabilecek şekilde üç iç dikeyde kurguladık. Sıfır karbon ayak izi hedefimizi gerçekleştirmek üzere planlarımızı uygulamaya koyduk," dedi.

T10X ve Dijital Deneyim Platformu

Karakaş, ilk model olan T10X'in yollarda olduğunu ve ikinci modelinin de kısa süre içerisinde tanıtılacağını aktardı. "Dünyada ilk defa online satışla 177 bin adet ön sipariş aldık. Bu, sektörde eşine rastlanmamış bir durum," diyen Karakaş, dijital platformlarının isminin Trumore olduğunu belirtti.

Trumore'un içerisinde dört farklı ürün grubunun yer aldığını ve bu ilginin 2,5 milyon indirme ile kendini gösterdiğini ifade eden Karakaş, T10X sahibi olmayanların bile uygulamayı indirip işlem yaptığını kaydetti.

Yerli Batarya Üretimi İle Yerli Teknoloji Hedefi

Karakaş, bataryalarının kendileri tarafından üretilmesi gerektiğini savunarak, "Batarya, maliyetin önemli bir kısmını oluşturuyor. Yerlilik ve teknoloji anlamında bu alana odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz," dedi.

Karakaş, Türkiye'nin otomotiv sektörüne duydukları sorumluluğu vurguladı ve şunları ekledi: "Eğer 1970’lerde motor ve şanzımanı üretmeye başlasalardı, Türk otomotiv sektöründe çok farklı bir yerde olabilirdik."

Şarj Altyapısı ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Sıfırdan şarj altyapısını Türkiye'de kurmaya başladıklarını ve şu anda bu sayının 1000 adede ulaştığını belirten Karakaş, Gemlik'teki fabrikalarının Avrupa'nın en temiz ve dünyanın sayılı tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Karakaş, Trugo ile %100 yenilenebilir enerji kullandıklarını ve bataryalarında yer alan hücrelerin karbon nötr olduğunu açıkladı. Ayrıca, veri merkezlerinin de tamamen yeşil sertifikalı olduğunu ifade etti.

Geleceğe yönelik hedeflerine de değinen Karakaş, "İkinci modelimiz geliyor. Trumore'un kullanıcı sayısını 2,5 milyonun iki katına çıkarmayı hedefliyoruz," dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nde konuşma yaptı.