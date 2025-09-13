Togg T10F 15 Eylül'de Türkiye'de Satışa Çıkıyor — Kacır: 29 Eylül'de Almanya'da

Togg'un Yeni Modeli T10F 15 Eylül'de Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'nin 15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Kacır, paylaşımında modelin TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesinin de Cumhurbaşkanı tarafından teslim edildiğini vurguladı.

Bakan Kacır'ın Açıklamaları ve Avrupa Planı

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi ve T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını anımsattı.

Togg yetkililerine teslim edilen tip onay belgesine işaret eden Kacır, 'Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır ayrıca, 'Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak.' diye belirtti.