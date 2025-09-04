TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

TOGG T10X V2 için yeni kredi kampanyası piyasayı hareketlendirdi

TOGG, elektrikli SUV modeli T10X V2 için başlattığı kredi kampanyasıyla tüketicilere cazip finansman seçenekleri sundu. Yüksek fiyatlar nedeniyle erteleyenlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen kampanya, düşük peşinat ve çeşitli kredi paketleriyle otomobil pazarında dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.

Peşinat: Sadece 863 bin TL

T10X V2, en donanımlı ve uzun menzilli versiyonuyla güncel olarak 2 milyon 363 bin lira fiyat etiketine sahip. Yeni kampanya kapsamında alıcılar, araç için sadece 863 bin lira peşinat ödeyerek anahtarı teslim alabilecek. Geri kalan 1.5 milyon lira tutar için TOGG'un anlaşmalı bankaları aracılığıyla avantajlı kredi imkanları devreye giriyor.

Faizsiz ve uzun vadeli kredi paketleri

TOGG, farklı ödeme profillerine uygun kredi seçenekleri sunuyor. Kampanyanın öne çıkan paketleri şu şekilde:

Sıfır Faizli Destek: Kredi ihtiyacını düşük tutmak isteyenler için 0 faiz fırsatı mevcut. Bu pakette müşteriler 400 bin lira krediyi 12 ay vade ile faiz ödemeden kullanabiliyor.

Uzun vadeli ve düşük taksitli seçenekler: Daha yüksek kredi talebi olan müşteriler için 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Örnek hesaplamalar kampanyada şöyle yer alıyor: 1 milyon lira kredi kullanan bir müşteri, aylık %2.79 faiz oranıyla 48 ay boyunca 44 bin 278 lira taksit ödeyecek. Kampanyanın üst limiti olan 1.5 milyon lira kredi için ise faiz oranı %2.89 ve aylık ödeme 67 bin 921 lira olarak belirtilmiş.

TOGG tarafından açıklanan bu kampanya sayesinde satışlarda artış bekleniyor; otomobil tutkunları için ise fırsat niteliğindeki ödeme seçenekleri dikkat çekiyor.