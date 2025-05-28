Togo'da Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Togo'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri, Togo'nun başkenti Lome'de tanıtıldı. Türkiye'nin Lome Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik, Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Etkinlik, Lome'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları ve yerel iş çevrelerinin desteği ile gala yemeği ve yemek atölyesi şeklinde gerçekleşti. Programa, Togolu üst düzey bürokratlar, diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ile iş, sanat ve kültür çevrelerinden 100'ün üzerinde davetli katıldı.

Lezzetli İkramlar

Davetlilere, Osmanlı ve Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden tarhana çorbası, su böreği, hünkar beğendi, ev baklavası ve Sirkencebin şerbeti ikram edildi.

Büyükelçi Kılıç'tan Vurgu

Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç, gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının "Türk mutfağı klasikleri" olduğunu ifade etti. Kılıç, Türk mutfağının sağlıklı, sürdürülebilir ve atıksız yapısına dikkat çekerek, misafirperverliğin ve cömertliğin Türk sofralarında aile kültüründeki önemini vurguladı.

Yemek Atölyesi ve Folklor Gösterisi

Etkinlik kapsamında düzenlenen yemek atölyesinde, Türk şefler katılımcılara mantı ve irmik helvası yapımını uygulamalı olarak anlattı. Ayrıca, TMV Okulları öğrencilerinin sergilediği folklor gösterisi davetlilerden yoğun ilgi gördü. Lome Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler de etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri, Togo'nun başkenti Lome'de tanıtıldı. Türkiye'nin Lome Büyükelçiliği tarafından, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Lome'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları ve iş çevrelerinin desteğiyle gala yemeği ve yemek atölyesi düzenlendi.