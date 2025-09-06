Tokat Artova'da Yeni Cemevi Hizmete Açıldı

Açılış Töreninde Birlik ve Hoşgörü Mesajı

Tokat'ın Artova ilçesinde yapımı tamamlanan cemevi törenle hizmete girdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Aktaş köyündeki cemevinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu, "Tokat'ımız işte bu bağlılığı içinde saklayan, kardeşlik ve hoşgörü kentidir. Alevilik, insanı insan olduğu için seven, doğaya saygıyı esas alan, adaletin, ilmin ve ahlakın yolunu gösteren yüce bir öğretidir." ifadelerini kullandı.

Törende dua edilmesinin ardından cemevi açıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve vatandaşlar da törende yer aldı.

