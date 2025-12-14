Tokat Niksar'da trafik kazası: Otomobil traktöre çarptı, 4 yaralı

Tokat Niksar'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaza ayrıntıları

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niksar ilçesi Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (51) idaresindeki 60 AHH 663 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan D.A. (52) yönetimindeki 60 ACC 059 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada traktör sürücüsü D.A., otomobil sürücüsü M.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ş. (16) ve G.Ş. (36) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalede, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

