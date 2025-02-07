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Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat-Sivas kara yolundaki kar yağışı nedeniyle yolların durumu ve karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:06
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkisi

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor. Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütmeye başladı.

Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

Bölgedeki aralıklarla devam eden yağışlar sonucunda yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Ekipler, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alıyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

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