Tokat-Sivas Kara Yolunda Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Devam Ediyor

Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karayolları ekipleri, yağışın şiddetini artırması ile birlikte Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Bölgede aralıklarla süren yağışlar dolayısıyla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Bu durum, sürücüler için dikkat gerektiren bir yolculuk anlamına geliyor.

Kar nedeniyle Tokat'ın kent merkezinde de Tokat Belediyesi ekipleri, yolların güvenli hale getirilmesi için tuzlama çalışmaları yapmaktadır.

Vatandaşların güvenli ve dikkatli bir şekilde seyahat etmeleri için yol durumu ve hava koşullarını takip etmeleri önerilmektedir.

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu.