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Tokat'ta 200 Yeni Konut Projesi Başlıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde eski Oduncular Sitesi alanında 200 konut yapılacak, proje TOKİ tarafından hayata geçirilecek.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 19:39
Tokat'ta 200 Yeni Konut Projesi Başlıyor

Tokat'ta 200 Yeni Konut Projesi Başlıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alanda toplam 200 konut yapılacağı açıklandı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, odun pazarının yeni yerine taşınmasının ardından yıkım çalışmalarını başlattıkları eski Oduncular Sitesi alanında önemli incelemelerde bulundu.

Başkan Karagöl, yapmış olduğu basın açıklamasında, yıkımı gerçekleştirilen alanın yerine 200 dairelik bir konut projesi hazırlandığını belirtti. Projenin içeriğinde spor ve yaşam alanları da yer alacağını vurgulayan Karagöl, "Biz burada 200 dairelik bir toplu konut planladık. Projeleri bitti. Şu anda bu alanın temizliği de son aşamaya geldi. İnşallah yakın zamanda açık ihaleye çıkarak buradaki projemizi hayata geçirme niyetindeyiz," ifadelerini kullandı.

Karagöl, İmbat Çayı'nın kenarındaki dönüşüm sürecinin buradan başlatılacağını ve Erbaa'nın gerdanlığı İmbat Parkı çevresinde güzel bir proje oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. "Şehrimizin konut ihtiyacına yönelik bir çalışma yapmış olacağız" diyen Karagöl, konut projesinin TOKİ tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

"TOKİ, inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak ve bu projeyle devlet eliyle 500 konutun üzerinde katkı sağlayacağız. Bu alan, çocukların ve kadınların rahat vakit geçirdiği, İmbat Parkı çevresinde düzenlemelerin başka bir seviyeye çıktığı bir yer haline gelecek," diyerek sözlerine devam eden Karagöl, projelerin şehir manzarası ve aydınlatma unsurları ile destekleneceğini belirtti.

Başkan Karagöl, "Eski kötü görüntülerin ortadan kalktığı bir alan olacak. Ben şimdiden ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahalle halkına ve tüm hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum," şeklinde sözlerini tamamladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacağı...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacağı bildirildi .Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl (ortada), odun pazarının yeni yerine taşınmasının ardından yıkım çalışmaları yapılan eski Oduncular Sitesi'nde inceleme yaptı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacağı...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacağı bildirildi .Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl (ortada), odun pazarının yeni yerine taşınmasının ardından yıkım çalışmaları yapılan eski Oduncular Sitesi'nde inceleme yaptı.

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