Tokat'ta 3 Mayıs Türkçülük Yürüyüşü Coşkusu

Tokat'ta 3 Mayıs Türkçülük Yürüyüşü Yapıldı

Tokat, 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinlikleri çerçevesinde büyük bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı üyeleri, mehter takımı eşliğinde yürüyüşe başladı.

Coşku Dolu Anlar

Katılımcılar, Gaziosman Paşa Stadyumu'na kadar süren yürüyüş boyunca "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ayrıca, tekbirler getirilerek coşku dolu anlar yaşandı.

Uyum ve Birlik Vurgusu

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Oğuzhan Yay, burada yaptığı konuşmada, Türk milliyetçisi ve ülkücülerin hedeflerinin asla iktidar, makam veya mevki olmadığını belirtti. Yay, "Bizim derdimiz memleketimizin, vatanımızın milli birlik ve beraberliğidir." ifadeleriyle katılımcılara seslendi.

Önemli İsimler Yürüyüşte

Etkinliğe MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa İpek ve çok sayıda partili katılarak destek verdiler. Bu tür etkinliklerin, milli değerlere sahip çıkma ve birlikteliği pekiştirme açısından önemli olduğunu vurgulandı.

Tokat'ta, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı üyeleri, mehter takımı eşliğinde Gaziosman Paşa Stadyumu'na kadar yürüdü.

Tokat'ta, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı üyeleri, mehter takımı eşliğinde Gaziosman Paşa Stadyumu'na kadar yürüdü.